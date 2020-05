Le iniziative del Comitato civico donne di Santo Stefano

In periodi difficili come quello che stiamo vivendo, la parola d’ordine è: “Non arrendersi!”

Con questo motto, il Comitato civico donne di Santo Stefano in movimento , in collaborazione con il comune di Santo Stefano in Aspromonte, ha realizzato due bellissime iniziative:

la prima in cui i bambini, da protagonisti, seguendo l’hashtag #laprimaverarifiorirà, durante i primi giorni di quarantena, essendo “costretti” a stare a casa, hanno realizzato dei bellissimi disegni su questa primavera un po’ strana. I capolavori dei piccoli artisti, sono stati pubblicati sulla pagina Facebook del comitato, per trasmettere un messaggio di positività e “gridare” al mondo che :NON DOBBIAMO ARRENDERCI MAI, PERCHÉ LA VITA, COSI COME LA PRIMAVERÀ ,DEVE CONTINUARE A FIORIRE, superando ansie e difficoltà!

La seconda iniziativa è stata realizzata in occasione della Festa della Mamma,durante la quale adulti e bambini, vicini e lontani, grazie all’impianto di filodiffusione( messo a disposizione del comune di Santo Stefano in Aspromonte ) hanno potuto dedicare una canzone da loro scelta alla propria mamma. Questa originale iniziativa,con oltre 50 dediche trasmesse,oltre ad aver regalato forti emozioni (sopratutto agli anziani), ha permesso a tutti coloro che per diversi motivi si trovavano lontano da casa di mandare un messaggio particolare alla donna più importante della famiglia.

E rifacendosi alle famose parole di John Fitzgerald Kennedy: “non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese!”, il comitato si impegna a continuare il suo operato per garantire vitalità ai piccoli borghi nonostante le restrizioni del momento.