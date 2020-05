L’associazione Phîlene dona un termometro scanner all’ospedale di Cittanova

Nella mattinata di ieri l’associazione Phîlene ha donato un Termometro Scanner Infrarossi al reparto di fisioterapia del nostro ospedale. Si tratta di uno strumento necessario ed indispensabile per svolgere in sicurezza le attività quotidiane del reparto.

Nei giorni scorsi é stata manifestata la mancanza di questo strumento e Phîlene, dopo le donazioni fatte all’ospedale di Polistena, é voluta intervenire in maniera diretta e concreta in aiuto del presidio del nostro paese.

Queste le parole dei membri dell’associazione: “Ci siamo interfacciati con il responsabile del reparto e siamo fortemente ORGOGLIOSI di aver potuto dare un piccolissimo contributo per una realtà potenzialmente così importante per il nostro paese.

Come cittanovesi non possiamo che avere un grande attaccamento al nostro ospedale e ci auguriamo che, grazie all’ interesse manifestato da tante realtà e cittadini, si possa mettere sempre di più in primo piano l’argomento della riapertura e la valorizzazione di questa realtà per troppo tempo ignorata.

Grazie di cuore al Dottore Condello e a tutto lo staff dell’ospedale che tra tante difficoltà tengono attivo i reparti in un momento di grande emergenza come quelli che stiamo attraversando!”