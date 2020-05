Il Liceo Musicale diventa una realtà per la città di Reggio Calabria

Il nuovo indirizzo sarà attivato il prossimo anno scolastico presso il liceo “Tommaso Gullì”, arricchendo l’offerta formativa già presente: Scienze Umane, Linguistico ed Economico Sociale.

E’una grande opportunità per il territorio, annunciata dal Dirigente Scolastico, Dott. Francesco Praticò, che gratifica mesi di intenso lavoro e ha visto coinvolti in una sinergica e fattiva collaborazione numerose Istituzioni: SettoreIstruzione della MetroCity, Assessorato all’Istruzione e Cultura della Regione Calabria, Ufficio Scolastico Regionale, Conservatorio “Cilea”.

Nonostante la situazione critica, che si sta vivendo a causa dell’emergenza sanitaria, i preparativi per un sereno avvio dell’anno scolastico fervono e nei giorni scorsi di fronte ad una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico del Liceo e composta dalla Professoressa Anna Maria Pellicanò e da docenti esperti di discipline musicali, si sono svolte in modalità online, le selezioni per l’ammissione alla classe prima del nuovo indirizzo musicale, finalizzate a verificare il possesso di competenze specifiche da parte dei candidati. I giovani allievi si sono esibiti nell’esecuzionedi un brano utilizzando uno strumento a scelta (Sax, Pianoforte, violino, chitarra, flauto traverso, tromba, percussioni, batteria, clarinetto, corno)e successivamente hanno affrontato una prova teorica sulla conoscenza degli elementi di base della notazione musicale.

L’attivazione del nuovo Liceo per l’annoscolastico 2020-2021 darà finalmente risposta ad un’esigenza da tempo presente in città, arricchendo l’offerta formativa del territorio e assicurando continuità ai percorsi didattici degli studenti provenienti dalle scuole di primo grado di indirizzo musicale. Il liceo servirà un bacino di utenza piuttosto ampio,che, dal centro cittadino si estende all’area ionica e tirrenica. Un percorso di studi ricco ed impegnativo che, alle discipline umanistiche e scientifiche, comuni atutti gli indirizzi liceali, affianca lo studio di materie caratterizzanti, quali esecuzione ed interpretazione, teoria e composizione, tecnologie musicali con lo studio di due strumenti,condotti sia individualmente che nei laboratori di musica di insieme.

Non resta che augurare a tutti gli studenti, che fra pochi mesi incominceranno questa nuova avventura un percorso luminoso, che arricchirà la storia del “TommasoGullì” di nuove e importanti soddisfazioni.