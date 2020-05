Giovani imprenditori, Ammi e Banco alimentare a sostegno delle famiglie in difficoltà

Un’iniziativa di solidarietà, con la

fornitura di generi di prima necessità a favore di famiglie indigenti,

ha visto protagonisti il Banco alimentare di Reggio Calabria, il Gruppo

giovani imprenditori della Confindustria territoriale e la sezione

provinciale dell’Associazione mogli medici italiani (Ammi). Un impegno

comune per il tessuto sociale dell’area metropolitana reggina, oggi

costretto a fare i conti con una grave crisi economica scaturita

dall’emergenza sanitaria del coronavirus e con il diffondersi di sacche

di povertà e disagio.

I giovani imprenditori hanno donato prodotti delle loro imprese,

istituito all’interno delle aziende punti di raccolta per generi di

prima necessità e devoluto i proventi di una raccolta di fondi per

l’acquisto di prodotti per l’infanzia.

“E’ un piccolo gesto di solidarietà, una goccia nel mare del bisogno”

commenta il presidente del Gruppo giovani imprenditori, Umberto Barreca,

il quale ringrazia “i colleghi ma anche i cittadini che, mossi da

sensibilità personale, hanno inteso contribuire ad alleviare le

difficoltà e le sofferenze di interi nuclei familiari. E’ un momento

difficile per la nostra comunità ed è necessario compiere uno sforzo

soprattutto a favore del mondo dell’infanzia”.

“L’Ammi – dichiara la presidente Mariella Libri Costantino – in questo

periodo di gravi difficoltà economiche e sociali estremizzate dalla

pandemia di coronavirus, dove le necessità di sopravvivenza sono quelle

che ogni giorno si evidenziano maggiormente, in quanto il divieto di

spostarsi e il fermo delle attività produttive ha ridotto sul lastrico

molte famiglie, ha accolto la segnalazione di Confindustria Reggio,

partecipando alla catena di solidarietà. Una lodevole iniziativa del

Banco alimentare, che da anni opera silenziosamente contro l’indigenza

diffusa, che in questo momento storico si è notevolmente aggravata. Per

la nostra associazione è stato motivo di orgoglio sostenere una così

grande opera meritoria portata avanti dal Banco alimentare”.

“La catena della solidarietà non si ferma. Oggi più che mai, non

possiamo lasciare solo nessuno – spiega Giuseppe Bognoni, responsabile

del Banco alimentare di Reggio Calabria -. Le richieste di cibo sono

aumentate del 20% su tutto il territorio nazionale, con punte fino al

40% al Sud. Proprio per questo, iniziative come quella del Gruppo

giovani imprenditori di Confindustria e dell’Associazione mogli medici

italiani fanno la differenza. Un enorme grazie di cuore per la donazione

di prodotti alimentari che ci permettono di aiutare delle famiglie in

difficoltà. Insieme alimentiamo la speranza”.