Gioisa Ionica – L’associazione Borgo Antico diventa “Ei-Point” di Unimercatorum

L’Associazione “Amici per il centro storico – Borgo Antico” di Gioiosa Ionica ottiene l’accreditamento come “Ei-Point” di Unimercatorum, l’Università telematica delle Camere di Commercio Italiane.

Da oggi sarà possibile contattare i responsabili dell’associazione, o recarsi direttamente in sede, per ottenere ogni informazione utile sui servizi offerti dall’Università Mercatorum.

L’Università telematica delle Camere di Commercio Italiane nasce con l’obiettivo di strutturare un’offerta formativa indirizzata ad un target principale di “persone già occupate” che vogliano conseguire un titolo accademico “frequentando” i corsi online.

Si tratta della prima partnership pubblico-privata per la governance di un’istituzione universitaria, che nasce con l’obiettivo di assumere la leadership nella formazione delle imprese.

L’idea è quella di dare vita a percorsi accademici caratterizzati dall’innovazione, affiancati da un incubatore e acceleratore d’impresa. Corsi specifici di strategia aziendale sono dedicati all’universo delle startup: come sviluppare un’idea imprenditoriale, strategie per la commercializzazione dei prodotti, come raccogliere fondi con il crowfunding e tanto altro ancora.

L’associazione Culturale “Amici per il Centro Storico – Borgo Antico” nasce nel 2004 ed è tutt’ora guidata dal presidente Salvatore Alì. L’associazione si propone di svolgere la più ampia attività di studio, di ricerca, di documentazione nel campo culturale, artistico, sociale, riferita alla tutela e alla valorizzazione del centro storico di Gioiosa Ionica e di divulgare tali attività a livello nazionale e internazionale.

Alle numerose iniziative già messe in campo con costanza e dedizione da quasi venti anni dall’associazione “Borgo Antico”, si aggiunge oggi la collaborazione con Unimercatorum per offrire un servizio ulteriore alla comunità di Gioiosa Ionica e dei Comuni limitrofi.

Per qualsiasi informazione sarà possibile recarsi presso la sede dell’associazione “Amici per il centro storico – Borgo Antico” in Via Carmine, 15 o in Via Cavour a Gioiosa Ionica e rivolgersi ai responsabili dell’Ei-Point: Andrea Tropea (Vice-Presidente dell’associazione) e il socio Luigi Demartino.

Visita anche la pagina https://www.unimercatorum.it/