Emergenza rifiuti, Neri: “Camion bloccati, zero spazio in discarica, zero comunicazioni dalla Regione”

“Speravamo che oggi potessero partire i servizi di raccolta della spazzatura all’interno della nostra città. Tutto quello che ci hanno detto ieri alla Regione Calabria stamattina non si è verificato.” E’ quanto dichiara il vicesindaco del Comune di Reggio Calabria, Armando Neri.

“Maggiori spazi in discarica? Abbiamo fatto partire due camion stamattina verso la discarica di Celico e quello che sappiamo è che sono fermi lì e non li stanno facendo scaricare, anzi alcuni ci dicono che siano tornati indietro perchè purtroppo il problema è che non riusciamo a parlare con la Regione per farci dire veramente cosa ne è stato fatto in una notte delle promesse ottenute ieri. Abbiamo provato a chiamare la Regione cCalabria, la Regione Puglia, nessun tipo di risposta. Ancora oggi saremo costretti a tenerci la spazzatura per le strade e davanti casa.”