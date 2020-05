Emergenza rifiuti – I sindaci della Città metropolitana in protesta davanti Palazzo Campanella in attesa di risposte

Camion colmi di rifiuti fuori dalla sede del Consiglio regionale di Reggio Calabria. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme ai sindaci della Citta Metropolitana, questa mattina si è recato fuori da Palazzo Campanella con la fascia tricolore a rappresentare la Città per affrontare il tema emergenza rifiuti.

“Questa è una protesta pacifica, dichiara il sindaco davanti la sede del Coniglio regionale in attesa di risposte dalla presidente Jole Santelli. Qualcuno deve dirci adesso dove poter scaricare i rifiuti perchè la situazione è diventata insostenibile. Non vengono raccolti i rifiuti da 12 giorni, ed oggi questo rischia di trasformarsi in un problema di ordine pubblico. Oggi riaprono tutte le attività commerciali, ma come riaprono in queste condizioni? Qualcuno ci dia risposte, adesso. “