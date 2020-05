Ecomafie, Guerrisi (Confindustria Reggio Calabria): “Approfondimenti necessari su emergenza Covid-19”

“E’ notizia confortante che la Commissione

bicamerale d’inchiesta sulle ecomafie intenda fare un approfondimento

sulla gestione dei rifiuti durante l’emergenza Covid-19. Una scelta che,

da operatori del settore, condividiamo pienamente e che auspichiamo non

resti isolata. E’ auspicabile che le istituzioni a tutti i livelli

accendano i riflettori su una questione che, complice la situazione

sanitaria del Paese, è stata finora relegata nella penombra”. E’ quanto

afferma Girolamo Guerrisi, presidente della sezione “Energia, chimica e

ambiente” di Confindustria Reggio Calabria, dopo la decisione

dell’organismo parlamentare di avviare un ciclo di audizioni su questa

materia. Una posizione che si iscrive nel solco dell’impegno del sistema

Unindustria Calabria per l’affermazione del principio di legalità nelle

attività economiche. “Da imprenditore attivo in questo campo – prosegue

Guerrisi – ritengo che l’emergenza coronavirus possa aver rappresentato

un momento propizio per attività non conformi alle disposizioni

normative”. Il riferimento è “alla gestione degli scarti di lavorazione”

su cui il presidente della sezione Energia, chimica e ambiente auspica

“un’attenta analisi da parte degli organi competenti, a tutela della

salute dei cittadini, bene primario che non può essere mai messo in

discussione, e anche a garanzia delle aziende che operano correttamente,

nel più scrupoloso rispetto delle leggi vigenti e con la dovuta

attenzione alla tutela dell’ecosistema”.

Girolamo Guerrisi evidenzia come “i mesi scorsi siano stati tra i più

difficili in assoluto per il nostro settore. C’è stata infatti la

necessità, in un contesto di forte epidemia del Covid-19, di procedere

alla predisposizione di misure atte ad assicurare la sicurezza e la

salubrità dei luoghi e dei mezzi di lavoro, con il distanziamento

sociale e la fornitura di dispositivi di protezione individuale a

beneficio degli operatori, ma anche con la stipula di polizze

assicurative rese necessarie dal fatto che la raccolta e il trattamento

dei rifiuti sono servizi pubblici essenziali. Aspetti, questi, che si

sono aggiunti ai problemi purtroppo ‘consueti’, legati ai ritardi delle

pubbliche amministrazioni nel pagamento delle spettanze alle aziende, ma

anche alla saturazione degli impianti. Sotto questo versante – dice

ancora Guerrisi – sono sempre dell’avviso, come ormai da tempo ho

manifestato pubblicamente alla politica e alle istituzioni, della non

più procrastinabile esigenza di procedere all’autorizzazione per

costruire nuovi impianti, anche privati, in grado di soddisfare le

esigenze di conferimento del territorio metropolitano di Reggio

Calabria. Solo con il potenziamento dell’intera filiera – conclude

Girolamo Guerrisi – riusciremo ad assicurare ai cittadini standard di

efficienza adeguati e, peraltro, rispondenti anche alle elevate tariffe

che vengono pagate ai Comuni per questo servizio”.