Coronavirus – Caso positivo a Brancaleone (RC)

Sono state emesse e notificate nove ordinanze di obbligo di quarantena per rientri sul territorio del Comune di Brancaleone avvenuti tra il 4 e 5 maggio u.s. Tutti i rientrati – si legge in un post di facebook del commissario prefettizio Isabella Giusto – sono stati sottoposti a tampone e uno di questi è risultato positivo.

Si tratta di un cittadino rientrato dal nord Italia, totalmente asintomatico, in isolamento dal momento dell’arrivo e sta osservando il rigore delle particolari disposizioni previste per i soggetti positivi. L’Asp ha comunicato di seguire attentamente la situazione avendo già attivato il particolare regime di controlli previsti in casi come questo. È evidente che la necessaria fase di apertura dovrà essere monitorata con scrupolo e attenzione. Ma, soprattutto, i cittadini dovranno essere cauti e responsabili seguendo rigorosamente le regole di distanziamento sociale.