Coronavirus, a Gioia Tauro via libera ai test sierologici

Croce Rossa Italiana – Comitato di Gioia Tauro guidato dalla

presidente Maria Giovanna Ursida e L’Amministrazione comunale guidata del

Sindaco Aldo Alessio , informano che dal 27 Maggio c.a. parte la campagna

nazionale dei test sierologici su un campione di 150 mila cittadini



I cittadini sono stati scelti a Campione dall’ ISTAT e saranno

contattati dai volontari della Croce Rossa Italiana, per chiedere la

loro disponibilità ad eseguire il test sierologico, non è

obbligatorio

sottoporsi al test, ma l’ indagine permetterà di capire quante

persone

nel nostro territorio abbiano sviluppato gli anticorpi specifici

contro il coronavirus consentendo e a fare una stima statica del

contagio nel territorio.,per esclusiva finalità di ricerca

scientifica

a beneficio delle comunità .L’esame è completamente GRATUITO e gli

esiti arriveranno direttamente a casa vostra.

Il numero che vi contatterà è 0655100…

Chi accetterà di sottoporsi a prelievo sarà indirizzato presso il

laboratorio di Patologia clinica del Presidio Ospedaliero di Gioia

Tauro ,sito in via Madame curie nei giorni di martedì e

giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30 messo a disposizione dal

Dal Direttore sanitario del presidio ospedaliero ,la dottoressa

Vincenza Zappone, che si ringrazia per la professionalità

,sensibilità e tempestività con cui ha aderito

all’iniziativa promossa dal Ministero della SALUTE ,Dall ‘ ISTAT e

CROCE ROSSA ITALIANA. Comitato di Gioia Tauro.

I dati saranno gestiti nel rispetto delle normative della privacy.

Sia i cittadini dei comuni scelti che i nominativi delle persone che

verranno contattate, sono stabiliti dall’ISTAT, secondo i criteri

dettati dal Comitato Scientifico del Governo e dall’istituto Superiore

di Sanità.