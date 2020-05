Comitato Corso Sud: aggiudicata la gara per la riqualificazione di Piazza Garibaldi. Da subito contatti con la ditta vincitrice

“Siamo particolarmente felici dell’aggiudicazione del progetto di riqualificazione di Piazza Garibaldi, progetti che presentammo nel corso di una iniziativa pubblica in piazza l’estate del 2019”. Lo sostiene il direttivo del Comitato Corso Sud.

“Adesso – aggiunge il presidente Luciano Simone – così come fatto sino ad oggi , continuiamo ad essere interlocutori delle istituzioni e da subito della ditta vincitrice tenendo bene in testa gli interessi di cittadini residenti e commercianti della zona. Sino ad oggi abbiamo lavorato con grande sinergia ed operatività con la Sovrintendenza (riferimenti per lo scavo il dott. Sudano e per la piazza gli architetti Vescio e Vitetta) e continueremo al farlo. E’ passato davvero molto tempo dalla scoperta degli scavi, oggi interrati. Ma preferiamo guardare avanti senza polemiche. Ogni secondo è sempre più prezioso. Da domani avvieremo i contatti con coloro i quali si sono aggiudicati i lavori (una ditta della provincia di Salerno), fondamentale sarà il rispetto dei tempi”.