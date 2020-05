Autorità di sistema portuale dello Stretto, Vecchio (Confindustria): “Nominare l’organismo di partenariato del mare”

“La crisi economica legata alle conseguenze

del coronavirus ha fatto emergere, più di quanto non fosse già evidente,

la centralità dell’economia nel mare, soprattutto per un territorio come

il nostro. In questo quadro assumono un valore strategico le autorità di

sistema portuale che ricadono nel territorio metropolitano”. Ad

affermarlo è il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico

Vecchio. Per il rappresentante degli imprenditori reggini, “pur in

presenza di una frammentazione amministrativa che fin dall’inizio non

aveva mancato di essere criticata dal sistema produttivo, oggi occorre

dare atto al presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto,

Mario Mega, di aver intrapreso la strada giusta per una gestione

efficiente delle tre principali infrastrutture dell’area, ovvero i porti

di Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, che rappresentano il

più elevato polo di traffico passeggeri del Paese”.

L’ingegnere Vecchio sottolinea “la necessità di imprimere, come

l’Autorità ha fatto in questi mesi, un’accelerazione sul versante della

strutturazione degli uffici e della definizione degli organismi

demandati non solo alla gestione dei nostri porti, ma anche alla

programmazione degli interventi futuri. L’economia mondiale, a causa del

covid-19 che ha completamente scompaginato i dati sulla capacità

produttiva, la creazione di valore aggiunto e sulla struttura delle

filiere, riuscirà a invertire la rotta innanzitutto mediante una ripresa

piena di tutti i comparti connessi alla ‘blue economy’. In questo

quadro, l’Autorità di sistema portuale dello Stretto, anche per la

propria collocazione baricentrica rispetto al bacino del Mediterraneo, e

per il ruolo di snodo strategico dell’asse paneuropeo Helsinki – La

Valletta, deve farsi trovare pronta alle sfide che si presenteranno da

qui ai prossimi anni”.

Il presidente di Confindustria Reggio Calabria sollecita “la

costituzione dell’’Organismo di partenariato della risorsa mare’ che

oggi, dopo la nomina del Comitato di gestione dell’Authority, assume un

ruolo decisivo per il futuro dei nostri porti. Per le grandi scelte

strategiche che riguardano la governance dell’autorità di sistema, ma

anche per gettare le basi dei progetti di prospettiva che vedranno come

protagonista il territorio, è infatti indispensabile un coinvolgimento

pieno, condiviso e democratico del partenariato, che costituisce lo

strumento istituzionale attraverso il quale avere una più diretta

responsabilità delle parti sociali e delle numerose categorie produttive

che vivono il mondo della portualità. Un ‘universo’ di aziende e

lavoratori che, soprattutto in questi mesi, hanno tenuto in piedi non

solo l’economia delle Regioni Calabria e Sicilia, ma che hanno anche

garantito, tra molteplici difficoltà, il diritto alla circolazione di

cittadini e merci sul territorio italiano. Da parte nostra – conclude

Domenico Vecchio – confidiamo nella sensibilità istituzionale del

presidente Mega per giungere nel più breve tempo possibile al

completamento dell’Autorità e, in particolare, alla nascita

dell’Organismo di partenariato della risorsa mare, per dare nuovo

impulso e pieno slancio alla crescita dell’area metropolitana dello

Stretto”.