AgrariaUniRC| Inizia il Ciclo di VideoConferenze #agrariaunircnoiamiamolanostraterra

Il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria propone un ciclo di brevi VideoConferenze dal titolo #agrariaunircnoiamiamolanostraterra incentrate su argomenti di particolare rilevanza per il mondo dell’Agricoltura, delle Foreste, dell’Ambiente, degli Alimenti e della Gastronomia e Ristorazione.

Il Ciclo inizia venerdì 15 maggio alle ore 16 visibili su http://www.agraria.unirc.it/artic…/…/agraria-videoconferenze e su https://www.youtube.com/agrariaunirctv e sugli altri nostri canali social Facebook, Instagram, Twitter, ( rimanendo poi visibili su tutte le nostre piattaforme ) le VideoConferenze, della durata di circa 15 minuti, saranno tenute da docenti del Dipartimento e rappresentano una finestra su alcune delle attività di didattica e di ricerca che si stanno portando avanti in questi anni.

Obiettivo dei seminari è di far conoscere all’opinione pubblica una realtà didattica e scientifica dinamica, sempre alla ricerca di aggiornarsi ai cangianti scenari nazionali e globali, oltre che alle principali linee di ricerca internazionale.