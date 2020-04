Uomo ferito a colpi d’arma da fuoco a Scila

Ieri, nella tarda serata, a Scilla, un uomo è stato fatto segno di colpi d’arma da fuoco, che lo hanno attinto in maniera non grave. L’autore si è dato ad immediata fuga.

I carabinieri della locale Stazione, della compagnia di Villa San Giovanni e del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Reggio Calabria, sono stati impegnati per tutta la notte nella ricostruzione della dinamica dei fatti e nei rilievi sulla scena dell’evento.

Per la ricerca del responsabile in campo anche l’ “Aliquota di primo intervento” dell’Arma, specializzata nel fronteggiare situazioni di crisi ad alto rischio.