Siclari: “L’Asp di Reggio valuti lo scorrimento della graduatoria dei biologi”

«In questo momento di estrema emergenza sanitaria, come ha già fatto L’ASP di Cosenza, anche l’ASP di Reggio Calabria valuti l’importante opportunità di procedere con lo scorrimento della graduatoria dei biologi per riempire quel vuoto che manca nel settore. Soprattutto durante emergenza legata alla pandemia da covid-19 potrebbe essere una scelta di buon senso anche a tutela della salute dei cittadini reggini per accelerare l’erogazione dei servizi essenziali». Lo ha dichiarato il senatore azzurro Marco Siclari.