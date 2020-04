Reggio Calabria – “Sindaco si ricordi dei dipendenti Avr”

Stiamo vivendo un incubo, anzi due. Il primo è l’emergenza covid e mai, come tutti del resto, ci saremmo aspettati di dover combattere contro un nemico invisibile che ha stravolto la vita di ognuno di noi; le restrizioni a cui siamo sottoposti per salvaguardare la nostra salute e quella dei nostri cari, incidono molto sotto l’aspetto psicologico al quale, si aggiunge il secondo incubo che purtroppo viviamo da anni, e riguarda il lavoro.

Certo, è una fortuna avere un lavoro oggi ma è anche vero, che gli stipendi arrivano con sempre meno regolarità: a volte passano tre o quattro mesi per riceverne uno. Cioè vuol dire vivere, anzi sopravvivere, nella disperazione più totale perché, tra bollette, e beni di prima necessità, le spese si accumulano ponendoci in una condizione di disagio in quanto non sempre riusciamo a coprire tutte le necessita della famiglia.Chiedo per questo all’amministrazione comunale ma soprattutto al Primo Cittadino, di ricordarsi dei DIPENDENTI AVR poiché a quanto pare ( beato lui) non ha la minima idea di cosa voglia dire condurre una vita simile. voglia ricordarsi di questi lavoratori che si spezzano la schiena, che rischiano, in questo particolare periodo, di esporsi a rischio contagio e di infettare i loco cari. Sig. Sindaco voglia accogliere , l’accorato appello di una cittadina e tra una diretta e l’altra, voglia trovare il modo di risolvere questo grosso problema che appartiene a tante famiglie

La moglie di un dipendente AVR