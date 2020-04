Reggio Calabria – Open week all’Università Dante Alighieri

Nei giorni 28, 29 e 30 aprile 2020 alle ore 15 si svolgerà un’Open week online rivolta agli alunni delle scuole superiori e a tutti coloro che fossero interessati a conoscere l’offerta formativa di UNIDA.

Il programma si articolerà in tre incontri seminariali tenuti da docenti dell’Ateneo:

– martedì 28 aprile il prof. Domenico Porpiglia mostrerà come la formazione in UNIDA offra – oltre alla preparazione finalizzata agli sbocchi lavorativi più tradizionali – competenze trasversali spendibili nelle nuove professioni del web;

– mercoledì 29 aprile la prof.ssa Fiammetta Pilozzi si soffermerà sulle strategie utilizzate nella comunicazione mediatica per ottenere lo scopo di convincere il destinatario;

– giovedì 30 aprile la stessa docente racconterà l’esperienza di #TUTTICONTROCOVID, iniziativa da lei ideata, al fine di illustrare come si organizza un grande evento non profit sulle piattaforme social; a questo seminario parteciperanno anche esperti che sono stati in prima linea nell’organizzazione dell’evento.

A margine dei tre incontri la Commissione orientamento, composta da docenti dell’Ateneo, sarà a disposizione dei partecipanti per illustrare aspetti didattici e organizzativi dei corsi di laurea triennali e magistrali, rispondendo a eventuali domande.