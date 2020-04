Reggio Calabria, nasce il Comitato dei Lavoratori dell’Hospice: “La Fondazione in affanno sul pagamento stipendi”

Di seguito la nota diffusa dal Comitato dei Lavoratori dell’Hospice

Ed ancora Hospice!

In piena emergenza Covid19, la Fondazione via Delle Stelle, guidata dal Dott. Trapani

Lombardo è in affanno nuovamente sul pagamento degli stipendi ai dipendenti.

Questo è lo scenario, in cui con grande determinazione ed amore per i malati, si muove da

tempo la Fondazione e per essa il Presidente Dott. Trapani Lombardo, assicurando la

continuità assistenziale sia ai ricoverati che ai pazienti al domicilio, sostenuto dalle

numerose donazioni da parte di una cittadinanza attiva, presente, fatta di benefattori,

volontari, che da tempo lottano, per la conservazione dell’unica struttura specializzata in

“cure palliative” presente nel nostro territorio.

In questo contesto, ad affiancamento delle iniziative della Fondazione Via Delle Stelle,

nasce il Comitato dei Lavoratori, con lo scopo di tutelare tutti i dipendenti (medici,

infermieri, fisioterapisti, oss, psicologi, amministrativi, assistenti sociali, ausiliari, cuochi,

ecc) che da sempre, e, soprattutto oggi, in piena pandemia, hanno assicurato le cure ai

malati terminali, sostenuto le loro famiglie, rischiando giorno dopo giorno il contagio.

E proprio per questo, non può non affrontarsi la questione delle retribuzioni del personale

sanitario, che come ciclicamente accade, non possono essere erogate con continuità, a

causa dei ritardi nei pagamenti delle prestazioni sanitarie dovute all’Hospice da parte

dell’ASP di Reggio Calabria e del mancato intervento da parte della Regione Calabria.

In questo contesto, di assoluta inefficienza amministrativa responsabile del ritardo del

pagamento dei mandati dovuti all’Hospice dall’Azienda Sanitaria Provinciale, coloro che

pagano, sono i sanitari dell’Hospice.

Continuano a pagare, coloro i quali silenziosamente operano con continuità di cure, per

assicurare il “diritto alla salute”. Ed ecco, la dicotomia, un’ ASP. virtuosa nell’effettuare

tamponi per il Covid19, diligente e premurosa ad erogare bollettini ed un ASP ferma su se

stessa, i cui meccanismi amministrativi appaiono inefficienti ed inadeguati a gestire i flussi

di denaro dovuti per le prestazioni erogate in convenzione, creando serie difficoltà a quelle

poche strutture sanitarie presenti nel nostro territorio.

Il Comitato dei lavoratori non può tacere, e non può non affrontare la problematica che si

ripercuote sui dipendenti dell’Hospice, e non può tollerare quanto si è letto in precedenti

articoli di stampa, ovvero la mancata risposta alle richieste inoltrate tramite pec dal

Presidente Trapani Lombardo ed indirizzate all’ASP. ed alla nuova Governatrice della

Regione Calabria, Jole Santelli. Si rammenta che le Istituzioni sono obbligate a

rispondere, a fronte di un appello dei propri rappresentati, rispondere è un loro dovere.

Ed è compito istituzionale dell’ASP e della Regione Calabria aprire un tavolo tecnico per

adottare nuove metodologie, idonee ad assicurare la periodicità dei pagamenti a fronte

delle prestazioni sanitarie erogate dall’Hospice, consentendo allo stesso, il pagamento

delle retribuzioni ai propri dipendenti. Il Comitato si prenderà cura di contattare le

Istituzioni, a tutela dei lavoratori dell’Hospice, impegnandosi ad informare la cittadinanza,

associazioni, volontari, e tutti coloro che hanno sempre dato il loro contributo per la

sopravvivenza dell’Hospice, dei futuri risvolti e soluzioni alla questione.

(Il Comitato dei Lavoratori dell’Hospice)