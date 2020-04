Reggio Calabria – Falcomatà sorprende gente per strada (VIDEO)

“L’ORA PIÙ BUIA. Ieri è stata la giornata più nera per la nostra città perché sono sono venute a mancare altre quattro persone.” E’ quanto scrive in un posto di facebook il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

“Quello che stiamo vivendo è un incubo e non voglio che questo incubo metta a rischio la salute dei nostri nonni o se li porti via, perché loro sono la parte più importante della nostra comunità ma anche quella più a rischio.

E continuerò a cercare di evitarlo a costo di urlare, di essere pesante, noioso e antipatico.

E credetemi che preferirei di gran lunga stare a casa con la mia famiglia. Ma se continuo a intervenire di persona e fare queste sfuriate è per la vostra salute e perché spero possa servire da esempio e fare capire a tutti che, soprattutto in questi giorni di Pasqua, non dobbiamo mollare di un millimetro.

Buona giornata.”