Reggio Calabria – Devastata la Fondazione Italo Falcomatà, il Sindaco: ‘Avete offeso tutta Reggio Calabria, non solo la mia famiglia’

“Questa mattina siamo stati avvisati del fatto che ignoti si sono introdotti presso la sede della Fondazione Italo Falcomatà. Non sappiamo quando, verosimilmente nei giorni scorsi, e hanno distrutto e devastato tantissime cose”.

Ad annunciarlo, quasi in lacrime, è stato il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Una dopo l’altra ha elencato gli elementi che sono stati depredati:”Le foto, i documenti. Hanno sottratto due computer. Hanno imbrattato i muri, hanno divelto le porte, hanno rotto le finestre. Hanno sfregiato quadri, targhe. Hanno rubato delle monete, delle targhe, dei premi. Hanno fatto quello che solitamente fa chi si introduce in un luogo. Non sappiamo chi è stato. Non me la sento di fare delle ipotesi, anche perché da stamattina e fino a tardo pomeriggio c’è stata la Digos, la Polizia Scientifica e gli organi inquirenti”.

Poi un messaggio a chi si è reso protagonista del gesto:”Non avete offeso soltanto la memoria di papà e la mia famiglia. Avete offeso una città. Avete offeso la storia della città e i cittadini di Reggio. Avete offeso un pezzo importante di un patrimonio culturale, politico ed amministrativo che appartiene a tutti noi. E proprio per questo a noi questa cosa non ha fatto niente. Ripartiremo e ricominceremo”.