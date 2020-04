Reggio Calabria – Dal 4 maggio riapre il lungomare e altre vie della città

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomata’ ha emesso un’ordinanza che in vista della fase 2 annunciata dal governo revoca la precedente ordinanza con cui aveva chiuso al transito i punti piu’ nevralgici della citta’ per evitare assembramenti.

Dal 4 maggio, quindi, riapriranno il Corso Garibaldi, Lungomare Falcomata’, Parco Lineare Sud, Waterfront Nord, Lungomare di Pellaro, Lungomare di Gallico, Lungomare di Catona, piazze cittadini e parchi aperti, dove continuera’ a non essere consentito svolgere attivita’ di pubblico passeggio o attivita’ ludica o ricreativa all’aperto, ma sara’ consentito svolgere individualmente, o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attivita’ sportiva o attivita’ motoria, purche’ nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attivita’ sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita’. Riapriranno anche la villa comunale “Umberto I” e il Parco “Federica Cacozza” ex parco Botteghelle.

Rimane ferma la chiusura delle aree attrezzate a giochi per bambini per come disposto dall’ultimo capoverso dell’art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020; tali aree, dovranno essere appositamente recintate affinchè ne sia precluso l’utilizzo.

