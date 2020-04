Reggio Calabria – Consegnati tablet agli studenti dell’Istituto Comprensivo “Catanoso- De Gasperi”

Accorciare le distanze e offrire a tutti pari opportunità d’istruzione. Questo l’intento dell’Istituto Comprensivo “Catanoso- De Gasperi” che, nei giorni scorsi, ha consegnato con il prezioso aiuto della Guardia di Finanza di Reggio Calabria tablet e dispositivi elettronici, in comodato d’uso gratuito, per garantire agli studenti sprovvisti di strumenti informatici di poter partecipare alla Didattica a Distanza, veicolo indispensabile in questa fase di emergenza sanitaria. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra Scuola e Istituzioni, ha raggiunto casa per casa gli alunni dell’istituto reggino, in totale sicurezza e nel rispetto di tutti i protocolli per il contenimento del contagio da COVID-19, consentendo ai più svantaggiati di fruire delle attività didattiche e assicurando il diritto allo studio, sancito dall’art. 34 della Costituzione italiana. Un passo in più verso l’inclusione, con lo sguardo costantemente attento alle esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie, mantenendo quel “filo diretto” fondamentale per sentirsi meno soli e guardare al futuro.