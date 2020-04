Reggio, Burrone: “Legge 28/2010 su Sport va rimodulata rispetto a fase post-emergenza, si sblocchino i fondi 2019 fermi da Burocrazia immobile”

Filippo Burrone, Consigliere Comunale di Reggio Calabria della Lista Rest. “La situazione di emergenza nazionale causata dal Covid 19 impone una seria riflessione su quella che dovrà essere la fase di ripartenza in tutto il territorio regionale e sul come questa fase di dovrà sviluppare.

In queste settimane– afferma – vari esponenti delle istituzioni e delle parti sociali di tutti i colori politici si sono esposti rispetto alla necessità di attenzionare il tema dello Sport quale elemento utile per la ripartenza.

PerBurrone ” La Regione Calabria deve sbloccare immeditamente i fondi 2019 già impegnati ed ancora non erogati che le società sportive attendono da troppo tempo e che in una fase delicata e complessa come quella che oggi vivono sarebbero una boccata di ossigeno”

E ‘ necessario tuttavia – afferma l’esponente dell’Amminsitrazione Falcomatà- alla luce della prossima approvazione del Bilancio della Regione Calarbia procedere a potenziare le risorse previste per la legge 28/2010 adattandole a quella che sarà la fase di ripresa.

Non bastano conclude Burrone gli intenti e le parole di plauso servono azioni concrete ed atti ora mai necessari e non più rinviabili.