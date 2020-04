Piano di azione per la gestione dell’emergenza COVID 19 nei porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Reggio Calabria e Villa San Giovanni

L’AdSP dello Stretto ha approvato nella seduta del Comitato Portuale di oggi 3 aprile una serie di proposte operative allo scopo di alleviare le difficoltà di lavoratori e aziende del settore in questo periodo di emergenza.

“Oltre agli interventi che immediatamente abbiamo attivato, come la piena funzionalità degli uffici in smart working, l’adozione di Linee guida per il contenimento del contagio da COVID 19 negli impianti portuali, la sospensione del pagamento dei canoni” dichiara il Presidente Mega “abbiamo sentito la responsabilità di dover fare di più, a sostegno del nostro settore marittimo-portuale, chesta soffrendo particolarmente gli effetti economici nefasti della pandemia, e quindi delle imprese e delle famiglie di operatori e lavoratori”.

Il Comitato Portuale ha oggi approvato all’unanimità le proposte elaborate dagli Uffici dopo un confronto serrato avviato negli scorsi giorni che ha portato a discuterne anche con le rappresentanze dei lavoratori e degli imprenditori delle Provincie di Messina e di Reggio Calabria. Fra queste innanzitutto la riorganizzazione logistica delle aree di preimbarco e della viabilità di collegamento agli approdi dei traghetti nel Porto di Villa San Giovanni, soluzione operativa sviluppata d’intesa con l’Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni, con la finalità di evitare il più possibile interferenze tra le aree di sosta dei mezzi e la viabilità urbana.

L’AdSP metterà poi a disposizione di tutti gli Enti che hanno uffici ubicati nei porti del sistema o comunque strettamente connessi all’operatività portuale e che ne faranno richiesta, apparati fissi o mobili per il controllo della temperatura a personale e utenti che accedono a tali uffici.

Inoltre è stata prevista la sospensione di un anno di tutti i procedimenti di recupero crediti avviati dall’ AdSP dello Stretto così come la disapplicazione temporanea dell’obbligo del versamento di € 400,00 per le nuove iscrizioni ed i rinnovial registro ex art. 68 C.d.N., a far data dall’approvazione del provvedimento, relativi al biennio 2020-2021 e 2021-2022, oneri che vengono pagati per l’esercizio di attività all’interno dei porti del compendio.

Particolare attenzione inoltre è stata giustamente dedicata alle esigenze delle imprese portuali e alla salute dei loro operatori, prevedendo l’applicazione del canone minimo per le imprese ex art. 16 L. 84/94 per gli anni 2020 e 2021, attivando iniziative a sostegno della situazione di crisi dell’impresa ex art.17 l.84/94 e dei lavoratori interinali del Porto di Milazzo e di tutti gli altri lavoratori di imprese portuali che potrebbero essere licenziati senza CIG, istituendo uno sportello telefonico di consulenza psicologica per i lavoratori portuali così come il Comitato di Igiene e Sicurezza sul Lavoro, finora non esistente nei porti gestiti dall’Ente, con il compito di formulare proposte in ordine alle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene del lavoro”.

Fra gli impegni assunti dall’Ente guidato da Mega sono stati previsti anche alcuni interventi che necessiteranno, però, di modifiche normative, come l’estensione di due anni dei termini di scadenza di tutte le concessioni demaniali, la riduzione dei canoni concessori, sino al loro totale annullamento nel caso di azzeramento dei fatturati, e la proroga di uno/due anni di tutti i contratti di fornitura di servizi in essere alla data della dichiarazione di emergenza nazionale.

Il Presidente Mega, nel ringraziare per la preziosa collaborazione e per i contributi forniti tutti i componenti del Comitato Portuale, ha così sintetizzato l’importante provvedimento approvato: “Si tratta del primo pacchetto di misure che intendiamo adottare per dare un po’ di tranquillità immediata ai nostri concessionari ed alle imprese portuali così da impedire che sino a che terminerà la fase più critica dell’emergenza sanitaria in corso debbano preoccuparsi di adempimenti o di pagamenti verso l’AdSP mentre magari le loro attività sono ferme o fortemente ridimensionate. Complessivamente serviranno, per i prossimi due anni, circa otto milioni di euro che siamo pronti a prelevare da parte dell’avanzo di amministrazione dell’Ente. Speriamo soprattutto che la Politica ci supporti nelle necessarie modifiche normative per quelle iniziative che non potranno essere avviate a legislazione vigente come la riduzione, sino all’esenzione completa nei casi di completo azzeramento dei fatturati, dei canoni per le concessioni demaniali a qualsiasi titolo rilasciate dall’AdSP. Nelle prossime settimane poi inizierà l’impegno più complicato, per cui abbiamo già raggiunto le prime intese con i Presidenti delle Camere di Commercio di Reggio Calabria e Messina, che sarà quello di costruire un programma di iniziative e di incentivi che dovranno aiutare gli imprenditori portuali dell’area dello Stretto a rilanciare le loro attività cercando non solo di recuperare i traffici che oggi stanno svanendo, come quello crocieristico, ma anche trovandone di nuovi in una confermata sinergia tra le varie Istituzioni pubbliche e private del territorio che potrà contare sulle molteplice e qualificate risorse professionali ed imprenditoriali disponibili.”