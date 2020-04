L’appello dei campioni paralimpici calabresi – Il video

L’appello dei campioni Paralimpici calabresi a rispettare le regole a testimonianza come si può anche a casa fare il giusto allenamento per mantenersi in forma quasi come se fosse una medicina infatti lo sport praticato a qualunque livello serve appunto a prevenire gravi patologie.



I testimonial che hanno girato il video (GUARDA QUI) si possono definire il fiore all’occhiello dello sport Paralimpico calabrese ciascuno di loro è un vero campione nella propria disciplina che porta il alto il nome della calabria ai vertici mondiali. Grazie di cuore

GUARDA QUI IL VIDEO