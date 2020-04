La Coldiretti consegna fieno per gli animali del circo Orfei bloccato a Saline Joniche (RC)

Gli allevatori della Coldiretti di Reggio Calabria hanno risposto all’appello del circo Orfei di Tayler Martini, bloccato da alcune settimane a Saline Joniche (RC) a causa del coronavirus e dei decreti che impediscono l’uscita dalla Regione. Oggi pomeriggio alle 16,00 la Coldiretti reggina, consegnerà al circo balloni di fieno destinato a sfamare gli animali che vivono insieme ai circensi.

La consegna del fieno permetterà di garantire agli animali il foraggio per alcune settimane. Coldiretti quindi va in soccorso di un situazione estrema. È un aiuto spontaneo quello che porteremo – afferma il direttore della Coldiretti reggina Pietro Sirianni – perché non potevamo rimanere indifferenti. Si tratta di persone e di animali che avevano bisogno di aiuto e che hanno incontrato una difficoltà enorme nel momento in cui sono stati bloccati gli spostamenti. Questa consegna l’abbiamo organizzata in poche ore grazie alla disponibilità delle aziende agricole – continua – un gesto di solidarietà che non manca mai negli agricoltori e allevatori Calabresi, che testimonia anche il carattere accogliente e di disponibilità, proprio della cultura contadina del territorio, nei confronti di chi ha bisogno e si trova in difficoltà.

(foto repertorio)