Incontriamoci Sempre chiede la messa in onda della Fiction su Riace

L’Associazione Incontriamoci Sempre, che opera in Calabria, lancia l’appello affinché sia mandata in onda la Fiction su Riace, con protagonista Beppe Fiorello, uno degli gli attori più amati del nostro panorama, girata da oltre due anni.

Riteniamo che i valori rappresentati dalla fiction, lo spirito d’amore ed accoglienza del nostro Paese, sarebbero di grande impatto e significato.

In questo momento drammatico, un grande senso di appartenenza vive in ognuno di noi: ogni giorno assistiamo alla caduta dei muri della differenza sociale ed economica, ci si aiuta in ogni angolo delle nostre città, nelle contrade, nei paesi più sperduti. Per via di questo terribile virus, abbiamo riscoperto i valori dell’unione e della vicinanza, con enormi gesti di solidarietà.

La Fiction su Riace rappresenta un modello di speranza. Per questo chiediamo ai vertici della RAI un gesto di disponibilità e buonsenso, al di là dei confini ideologici.

Grazie, anche solo per aver ascoltato il nostro appello.

Il Direttivo di Incontriamoci Sempre per il Volontariato

Stati, Mauro, Cotrupi, Russo, Allegra