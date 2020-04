In fiamme un sottotetto nel Reggino (FOTO)

Questa notte alle ore 21,30 i Vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire per l’incendio di un sottotetto in via Regina Margherita di Galatro.

La sala operativa ha inviato sul posto le squadre dei distaccamenti di Polistena e Palmi.

Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno subito attaccato l’incendio circoscrivendolo e contenendolo in modo da averne ragione in poco tempo, evitando così che lo stesso si propagasse agli appartamenti sottostanti. I danni sono stati limitati al materiale depositato, alle strutture dell’orditura secondaria del tetto e ai materiali di copertura.