Falcomatà: “Facciamo rientrare i nostri. Metrocity rende disponibili i tamponi per tutti”

Giuseppe Falcomatà, in una diretta Facebook, ha annunciato l’intenzione di attivarsi come Sindaco della Città Metropolitana per consentire il rientro a Reggio Calaria e dintorni di quanti sono rimasti al Nord.

“La Città Metropolitana – ha annunciato – metterà a disposizione le risorse comune per fare il tampone. Al rientro si metteranno in regime di quarantena, ma facciamoli tornare a casa. Non me la sento di fare finta di nulla. Stiamo parlando di persone”.

La strategia è perciò quella di permettere i rientri, a patto che chi vorrà riabbracciare i propri cari si sottoponga prima ad un isolamento e successivamente ad un accertamento diagnostico.

“E’ una cosa – ha detto Falcomatà – che non ci spetterebbe, non ci competerebbe. Io, però, non la sento di fare finta di nulla”.