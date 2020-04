Devastata la Fondazione Italo Falcomatà – Gli attestati di sostegno e vicinanza

All’indomani della comunicazione da parte del primo cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, riguardamte la devastazione della sede della Fondazione Italo Falcomatà, giunge la vicinanza e la solidarietà dal mondo delle istituzioni, della politica e delle associazioni.

“Esprimo la mia più sincera solidarietà al sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e alla sua famiglia e manifesto la mia più profonda indignazione per il raid vandalico che ha devastato la sede della Fondazione Falcomatà. Sono atti vili e insensati, che mortificano non solo una famiglia, ma un’intera comunità e colpiscono uno dei simboli della Reggio migliore, quella che continuamente cerca il suo definitivo riscatto e si impegna per costruire un futuro di benessere per tutti. Davanti a queste barbarie, non esistono steccati politici o lotte di partito. Reggio e i reggini devono stringersi intorno a Falcomatà e ribadire il proprio no alla violenza e alla sopraffazione”. Così la deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni. La Commissione Toponomastica del Comune di Reggio Calabria, per voce del proprio Presidente professore Giuseppe Cantarella, in relazione all’indescrivibile episodio di cui si è avuto notizia nella tarda serata del 24 aprile, della devastazione della sede della Fondazione Italo Falcomatà, desidera innanzitutto esprimere i propri sentimenti di vicinanza al Sindaco Giuseppe Falcomatà, alla sua mamma Signora Professoressa Rosetta Neto ed alla sua sorella Dottoressa Valeria Falcomatà, così evidentemente e profondamente toccati in un dolore familiare che si rinnova.La Commissione intende esprimere, inoltre, la propria profonda indignazione per un gesto così ignobile che, profanando un luogo abitato da care memorie, colpisce una benemerita istituzione culturale della nostra Città, che si è resa in questi anni protagonista di interessanti ed apprezzate iniziative, anche benefiche, sempre nel nome dell’indimenticato Sindaco Italo Falcomatà, la cui memoria collettiva non può in alcun modo essere offuscata dalla vigliaccheria di questo gesto offensivo.Condanniamo con estrema fermezza l’atto vile ed ignobile che ha visto la devastazione della sede della fondazione Italo Falcomatà; alla famiglia Falcomatà, ai membri della fondazionee ai reggini va la nostra vicinanza e solidarietà.Il nome di Italo Falcomatà, per tutti, rappresenta non solo l’uomo mite, umile, di elevato spessore culturale, etico e morale e dalle grandi competenze, ma una pagina storica della nostra Reggio segnata dal progresso, dal grande senso di appartenenza e dal riscatto che la nostra città ha avuto a livello nazionale e non solo.Per questo ci auguriamo non solo che al più presto gli organi preposti e le forze dell’ordine facciano luce su ciò che è successo, ma vogliamo ribadire con forza ai presunti ignoti che hanno commesso questa illegalità, che niente e nessuno potrà scalfire e infangare il nome di Italo Falcomatà e la storia della primavera di Reggio.Chi ha commesso questa illegalità, non è solo un trasgressore della legge, ma è nemico di Reggio.Ad affermarlo per Articolo Uno, sono il Segretario provinciale di Articolo Uno Alex Tripodi, il Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino ed il consigliere metropolitano Filippo Quartuccio. Condanniamo con sdegno l’azione di danneggiamento che, con estrema viltà, è stata portata a compimento contro la fondazione “Falcomatà”. Chi ha scelto di prendere di mira i locali che ospitano la fondazione, comportandosi come vigliacchi criminali che si muovono di nascosto per la paura di essere scoperti, non ha preso di mira solo la fondazione “Falcomatà”, chi la rappresenta e ciò che rappresenta per la città di Reggio Calabria e per la sua cittadinanza. Chi ha danneggiato quella sede ha sfregiato un’intera città, alla sensibilità dei suoi cittadini. A questi vigliacchi, vorremmo ricordare che la memoria non potrà mai essere cancellata, soprattutto non può essere cancellata con la violenza.Chi scegli di compiere simili, inspiegabili e inaccettabili contro chiunque vengano rivolti, gesti si autoesclude dal vivere civile, si mette ai margini da solo. Dimostra di non avere insito nel suo essere il senso di vita sociale, del vivere in comunità.Rimaniamo fermamente fiduciosi che le Forze dell’ordine con la loro professionalità riusciranno a risalire agli autori dell’insano e vile gesto ed a consegnarli alla giustizia, esprime la propria solidarietà e vicinanza alla famiglia Falcomatà. Santo Biondo Segretario generale Uil Calabria

“La profonda differenza di visione politica rispetto al Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà non mi impedisce di esprimergli pubblicamente la più sincera vicinanza rispetto al deprecabile episodio che la fondazione intitolata alla memoria di suo padre ha subito nelle scorse ore”. Lo afferma, in una nota, il deputato reggino di Forza Italia Francesco Cannizzaro. “Ho appreso poco fa quanto accaduto e vorrei trasmettere al Sindaco una testimonianza di vicinanza dopo un gesto così vile su cui sono certo che verrà fatta al più presto chiarezza. Mi auguro che gli autori del furto vengano assicurati alla giustizia e che i beni della fondazione possano immediatamente tornare ai legittimi proprietari”.

Immaginiamo la scena: vetri rotti, odori acri, arredi distrutti, ambienti a soqquadro. Immaginiamo le sensazioni: rabbia, tristezza, inquietudine, amarezza, sconforto ma non dolore, questo è l’ultimo dei sentimenti e quando arriva ha vinto. L’atto vandalico che ha distrutto la sede della “Fondazione Falcomatá” non ha sortito dolore perché non ha cancellato la memoria. Qualsiasi forma di violenza o criminalità è figlia dell’ignoranza, dell’incapacità, della frustrazione e come tale non può e non vuole riconoscere la bellezza, di qualsiasi forma essa sia. Ma i reggini leali la riconoscono e non la dimenticano! Con un pensiero rivolto al nostro grande Italo Falcomatá, la Federazione cittadina dei Verdi di Reggio Calabria esprime la piena solidarietà alla città, ai reggini coraggiosi e soprattutto alla famiglia del sempre compianto Italo ed al nostro sindaco Giuseppe Falcomatá. Non avete fatto niente! Vincenzo arch. Giordano Consigliere della Federazione Nazionale del Partito dei Verdi Italiani.

Solidarietà al Sindaco da parte della Cisl Fp per la devastazione della sede della fondazione in memoria del padre, Italo Falcomatà. La CISL FP di Reggio Calabria, nelle persone del segretario generale Enzo Sera, del delegato ai rapporti politici e sindacali alla metrocityAdolfo Romeo,nonché del segretario aziendale Felice Fotiesprimono solidarietà incondizionata al sindaco Giuseppe Falcomata,alla sua famiglia ed in particolare alla madre Giuliana Neto,per l’infame e deprecabile atto vandalico, posto in atto presso la sede della fondazione Falcomatà. Nello stigmatizzare taleazione che viola, non solo gli affetti familiari, ma la memoria sacra di un Sindaco amato dai Reggini, la CISL Fp si oppone e condanna con forza l’ingiustificabile gesto.

Appresa sui quotidiani la notizia degli atti vandalici che hanno devastato la sede della fondazione Italo Falcomatà, non possiamo e non vogliamo stare in silenzio rispetto a quanto accaduto.La barbarie, la violenza, l’ignoranza di simili azioni non può che suscitare indignazione e riprovazione in chiunque appartenga ad una comunità che possa essere definita civile in uno stato di diritto.Non sappiamo quale sia il movente né l’obiettivo degli autori di questa ignobile incursione, ma senza alcun dubbio manifestiamo la nostra sincera solidarietà al Sindaco Falcomatà, nonché figlio dell’ex primo cittadino cui la fondazione è stata dedicata.Ci saranno altre sedi e altri tempi per dibattere sulle differenze di vedute rispetto l’azione amministrativa, ma oggi, a nostro avviso, è importante condannare con un’unica voce l’idiozia ed essere vicini alla persona che ha subito un gesto tanto vile.Ci auguriamo che gli autori vengano puniti al più presto e severamente e, che in futuro, vengano predisposte tutte le misure idonee per garantire una maggiore sicurezza delle persone e dei loro beni. In rappresentanza del MITI Unione del Sud e della sezione Comitato pro aeroporto dello Stretto. Il candidato sindaco Fabio Putortì

La memoria non si distrugge, l’esempio di Italo Falcomatà è impresso nei cuori e nella mente di Reggio Calabria ad affermarlo è il gruppo del Pd al Comune di Reggio Calabria composto da Antonino Castorina, Mimmo Martino, Rocco Albanese, Nancy Iachino, Enzo Marra e Paola Serranò. Nei giorni scorsi ignoti vigliacchi hanno distrutto e devastato la sede della Fondazione Falcomatà, un gesto ignobile e meschino che non cancella il patrimonio storico e culturale di Italo Falcomatà e della sua storia di amore per Reggio Calabria. Il Gruppo Pd al Comune di Reggio Calabria si stringe alla famiglia Falcomatà per il vile gesto subito ai danni della Fondazione Falcomatà. Il messaggio di speranza e di rispetto delle istituzioni tracciato Italo Falcomatà rimane indelebile nel cuore dei reggini ed è il biglietto da visita che rappresenta il presente, il passato ed il futuro di Reggio Calabria così i Consiglieri Comunali del Pd di Reggio Calabria in merito all’atto vandalico subito dalla Fondazione Falcomatà.

Con la complicità del buio i vili assumono coraggio, essendo degli uomini piccoli incapaci di reprimere le proprie debolezze. La vandalizzazione della sede della Fondazione Italo Falcomatà è un oltraggio alla memoria storica di questa città. Le attività culturali

con le quali è tenuto vivo il ricordo del compianto Sindaco della città – siamo certi – continueranno con l’intensità e con la capacità sociale di sempre. Un abbarccio alla moglie Rosetta e ai figli Valeria e Giuseppe. Il Presidente e i dirigenti di Nuova Solidarietà



La Giunta municipale del Comune di Reggio Calabria si stringe attorno al Sindaco Giuseppe Falcomatà e testimonia vicinanza alla famiglia, alla prof.ssa Rosetta Neto ed alla figlia Valeria, per l’ignobile atto perpetrato ai danni della Fondazione Italo Falcomatà, luogo simbolo della sua memoria. I locali della Fondazione Falcomatà non custodiscono soltanto i ricordi legati all’attività di Italo Falcomatà Sindaco, ma rappresentano la storia della nostra Città che in lui vede rispecchiati i valori più alti: la dignità, il coraggio, la determinazione, l’impegno, … Italo Falcomatà, e qualsiasi persona o cosa legata al suo nome, rappresenta la storia di Reggio Calabria. Italo Falcomatà, e qualsiasi persona o cosa legata al suo nome, rappresenta il futuro per la nostra Città. E’ stato colpito un obiettivo sensibile in un momento di emergenza sanitaria universale e grave crisi socio-economica, alla vigilia della Festa della Liberazione. Non sottovalutiamo la pericolosità del gesto! E’ stata devastata l’anima della Città, la coscienza della comunità reggina, che dimostrerà anche questa volta di voler rinnegare episodi oscurantisti e retrivi propri d’altri tempi . Reggio è una Città che ha immenso bisogno della sua gente migliore, ne ha bisogno ogni giorno. A Reggio c’è spazio soltanto per gente perbene e non accetta che vili e meschini possano oltraggiarne la memoria e la sua essenza. Confidiamo che la Magistratura e le Forze dell’Ordine facciano luce sull’accaduto e consegnino alla giustizia gli autori di tale scempio.

Abbiamo appreso in queste ore del raid vandalico che ha devastato la sede della Fondazione Italo Falcomatà, un istituto culturale che nel corso di questi anni ha contribuito, con significative iniziative, allo sviluppo culturale della Città nonché alla raccolta e conservazione di documenti ed altro materiale di carattere storico fondamentale per la storia della città negli anni della rinascita di Reggio Calabria. Al Presidente della Fondazione e al Sindaco Giuseppe Falcomatà la solidarietà e il sostegno dell’Associazione Culturale Anassilaos e di tutti gli amici del sodalizio con l’impegno a contribuire solidarmenteal ripristino della sede e alla ricostituzione del patrimonio immateriale della Fondazione. Ancora una volta – scrive Stefano Iorfida –la cultura viene presa di mira, quella cultura che, nel momento di difficoltà in cui viviamo, offre ristoro, consolazione e rifugio. Non è la prima volta che avviene nella storia. Dai falò delle vanità di Girolamo Savonarola al rogo dei libri nella Germania nazista in tanti e per ragioni diverse si sono opposti alla cultura allo scopo di condurre l’uomo ad un pensiero unico e imbrigliare l’umanità. Riteniamo che ciò non sia possibile e ci batteremo con tutte le nostre forze perché ciò non avvenga mai.

La Federazione provinciale reggina del Partito Socialista Italiano esprime solidarietà al Sindaco Giuseppe Falcomatá, ed alla famiglia, per l’atto vandalico compiuto presso la sede della Fondazione Falcomatá. Riteniamo che la politica debba orientare i propri obiettivi ad azioni positive esemplari. La figura di Italo Falcomatá rappresenta per tutti noi un esempio umano e politico non replicabile e per tale ragione il gesto compiuto assume un disvalore assoluto da condannare con ogni mezzo a nostra disposizione. Primo fra tutti la Resistenza di fronte alla deriva dei valori fondamentali del rispetto e del vivere civile. Il segretariato provinciale Giovanni Milana.

Non ci sono altre parole per definire il vile gesto compiuto nei giorni scorsi ai danni della fondazione Italo Falcomatà, e avverso tutta la cittadinanza di Reggio Calabria.

Italia Viva Reggio Calabria, manifestano la propria indignazione condannando un gesto che offende non solo la memoria e la famiglia del compianto sindaco Italo Falcomatà, ma la storia di un’intera città, la cui dignità però non sarà minimamente scalfita dalla cattiveria ed ignoranza di qualche balordo.

Vicini al sindaco Giuseppe Falcomatà che degnamente rappresenta suo padre, la sua famiglia, la sua città. ITALIA VIVA REGGIO CALABRIA

Solidarietà del presidente del consiglio regionale Domenico Tallini al sindaco di Reggio Calabria per gli atti vandalici alla sede della Fondazione Italo Falcomata.”Episodio grave e preoccupante. Nell’esprimere, a nome mio personale e dell’Assemblea regionale che rappresento, solidarietà al sindaco di Reggio Calabria ed alla sua famiglia per la devastazione della sede della Fondazione Italo Falcomatà, mi auguro che i responsabili siano individuati e consegnati alla giustizia. In questa fase di terribile crisi economica e di disorientamento generale che per molti aspetti evocano alte drammatiche crisi sociali del passato, ci sarebbe bisogno di comportamenti responsabili e ispirati al massimo rispetto delle basilari regole della convivenza civile, piuttosto che di vandalismi cosi deplorevoli che generano sconcerto e indignazione”

“Chi ha devastato la sede della Fondazione Italo Falcomatà è un vigliacco perché ha colpito una eccellenza di Reggio Calabria impegnata nella solidarietà, nella ricerca, nella cultura, nello sport e nell’integrazione sociale”. Lo dichiara il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano. “A Giuseppe Falcomatà tutta la solidarietà della comunità democratica calabrese. Auspichiamo che gli autori di questa azione siano al più presto individuati”.

“Ho telefonato, appena saputo del vile gesto compiuto a danno della fondazione “Italo Falcomatà” al sindaco e figlio Giuseppe Falcomatà per esprimergli tutta la mia vicinanza e solidarietà”. Il senatore reggino Marco SICLARI mette da parte ogni posizione politica per abbracciare una ferma condanna a chi “ha tentato di infrangere il ricordo di Italo Falcomatà, un esempio di uomo e di amministratore che nessun raid potrà mai cancellare dalla mente di chi lo ha conosciuto. Sono convinto che i reggini onesti e perbene che sono la stragrande maggioranza, metteranno all’angolo chi compie gesti così deprecabili. A Giuseppe va il mio sostegno nella consapevolezza che questo dolore renderà ancora più vivida la memoria di un uomo e un sindaco che ha contribuito a rendere Reggio migliore”, ha concluso il senatore azzurro.

I Consiglieri comunali di Maggioranza del Comune di Reggio Calabria si stringono attorno al Sindaco Giuseppe Falcomatà ed a tutta la sua famiglia , per il vile attentato perpetrato ai danni della Fondazione Italo Falcomatà, luogo di incontro e di formazione umana , sociale ed istituzionale. La Fondazione Falcomatà custodisce i valori della Primavera di Reggio, di un impegno genuino e libero, di battaglie di civiltà e di democrazia che hanno unito tutti in un sentimento comune. Reggio è una Città che non dimentica affermano i consiglieri comunali di maggioranza a Palazzo San Giorgio. Nel condannare senza appello chi ha oltraggiato la memoria di Reggio Calabria confidiamo nel prezioso lavoro che la Magistratura e le Forze dell’Ordine stanno portando avanti per fare luce su quanto accaduto. La maggioranza di Palazzo San Giorgio proseguirà il suo percorso tenendo saldi i valori e le idee di Italo Falcomatà e condannando tutte le azioni ignobili e meschine che provano a cancellare gli indelebili sentimenti presenti nei cuori di ognuno di noi.

“Offendere la memoria storica è un danno che si fa alle giovani generazioni.” E’ quanto ha affermato, a seguito delle azioni vandaliche nella sede della Fondazione Falcomatà, Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, aggiungendo: “Ci sono uomini che hanno dato se’ stessi per costruire una civiltà migliore e Italo Falcomatà è tra questi. Si può essere stati avversari politici, si è potuti avere una visione antitetica, ma non si può gettare nel fango un patrimonio comune”. Ancora Marziale: “A Giuseppe, attuale sindaco, la mia vicinanza emotiva e ai fautori dell’ignobile gesto tutto il mio disprezzo domandandomi, qualora avessero figli o fratelli piccoli, con che coraggio riescano a guardarli negli occhi”.