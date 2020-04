Coronavirus – Motta San Giovanni: Parlami, ti ascolto. Servizio di Supporto Psicologico gratuito

Parte oggi un progetto organizzato dalla Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni per garantire sostegno psicologico gratuito a tutti i cittadini in questo periodo di emergenza coronavirus.

Il Coronavirus ci costringe a rivedere abitudini e stili di vita, le limitazioni alla libera circolazione e alle uscite all’aria aperta possono creare disagio e disturbi in persone di tutte le età, soprattutto nei soggetti più fragili.

La Pro Loco, senza scopo di lucro e con la sola finalità di solidarietà sociale a favore della comunità, alla luce della situazione di particolare emergenza causata dalla pandemia in atto e della significativa incidenza sul benessere emotivo del singolo e della collettività, mette a disposizione di tutti coloro che necessitano di supporto la professionalità di alcuni psicologi del territorio, attraverso un servizio di consulenza telefonica.

Saranno disponibili tre psicologhe, che nei giorni stabiliti e in determinate fasce orarie risponderanno, in maniera del tutto gratuita e garantendo l’anonimato degli utenti, alle varie richieste che perverranno.

I giorni e le fasce orarie in cui il servizio sarà attivo sono i seguenti:

Lunedì e Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 con la Dott.ssa Santina CREA al num. 3481682729,

Martedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 con la Dott.ssa Noemi LO SCALZO al num. 3297289783,

Giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 con la Dott.ssa Daniela CALABRO’ al num. 3495267267.

La telefonata avrà la durata massima di 30 minuti, per consentire a tutti di accedere in tempi brevi. In caso di numero occupato, si potrà lasciare un messaggio ed essere ricontattati prima possibile.

Se ritenuto necessario un approfondimento o ulteriori contatti sarà il professionista a stabilire tempi e modalità.

<< La Pro Loco ha voluto fortemente promuovere questa iniziativa >>dice Giovanna DI DIA, Presidente della Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni. << In questo momento drammatico per le nostre comunità, siamo tutti uniti nella battaglia contro un nemico che agisce nell’oscurità e tende a portarci via la nostra essenza di essere umani.E’ importante, dunque, che ognuno di noi faccia la sua parte>>.

Continua: <<Ringrazio a nome di tutta la Pro Loco le tre professioniste che hanno accettato la mia proposta, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro competenze. Come tanti cittadini responsabili, e sono veramente tanti nel nostro Comune, danno un forte contributo nel sostenere le fragilità umane messe duramente alla prova da questo tragico momento”.

<<L’obiettivo –conclude la Presidente – è quello di fornire un primo aiuto a livello psicologico nel gestire l’ansia e lo stress causati dall’attuale emergenza sanitaria, con particolare riferimento alle famiglie al cui interno preesistono condizioni di fragilità, già di per sé difficili da gestire in situazioni di ‘normalità’>>.

Qualora altri, tra gli psicologi/psicologhe del territorio, fossero interessati a collaborare all’iniziativa, possono scrivere a info@prolococomunemottasg.it