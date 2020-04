Al via iniziativa “Grazie col cuore”

Anche Reggio Calabria prende parte all’ INIZIATIVA SOLIDALE “GRAZIE COL CUORE” con cui il mondo della creatività scende in campo per ringraziare i medici e gli infermieri in prima linea contro il COVID19.

“ Grazie col Cuore” è un gruppo nato il 20 Marzo su Facebook da un’idea di Antonella De Tomassi (Presidente dell’Associazione Artistica No profit “Io creo” di Roma)

L’immagine di copertina, assunta come simbolo di questo progetto, raffigura un’infermiera vestita del suo camice e con la mascherina sul volto che con commozione composta abbraccia, avvolta nella bandiera tricolore, un’Italia macchiata di rosso.

E’ nata dalla matita del signor Franco Rivolli (per omaggiare i medici gli infermieri e gli oss impegnati in prima linea contro il CORONAVIRUS) che ne ha gentilmente autorizzato e concesso l’uso.

“GRAZIE COL CUORE” si rivolge alla comunità degli hobbisti creativi presenti sul territorio nazionale, chiedendo di creare un manufatto a forma di CUORE , con la tecnica a loro più congeniale e che amano di più, utilizzando gli strumenti ed i materiali presenti in casa, senza dover uscire a comprare nulla!, : UN CUORE FATTO CON IL CUORE DA TUTTI I CREATIVI D’ITALIA.

L’unica regola è che il manufatto riporti la scritta GRAZIE, nella forma che più si preferisce, ad esempio una tag oppure ricamato o scritto.

Per partecipare non ci sono limiti di età, tanto che anche i bambini stanno lavorando al progetto con disegni, cartoline, e tutto ciò che nasce dalla loro fantasia senza imposizioni di forme.

In quasi tutte le città si sono formati i CENTRI RACCOLTA, dove verranno spediti o consegnati i cuori una volta terminati. Il termine ultimo per creare è stato fissato al 30 Giugno 2020. Le varie opere quindi, preventivamente sanificate in base al materiale, verranno spedite o consegnate ai centri raccolta entro il 15 Luglio. Le Referenti di zona li terranno ancora in ulteriore quarantena fino alla prima settimana di Settembre e poi si inizierà a consegnarli negli Ospedali che prestano assistenza Covid-19..

“GRAZIE COL CUORE” in poco tempo ha raggiunto i 10 mila iscritti e cresce ogni giorno di più grazie al tamtam su facebook che ogni giorno introduce nuovi artisti.

Si possono ammirare i lavori con le varie tecniche negli album regionali presenti sul gruppo.

Vogliamo avvolgere medici , infermieri ed operatori sanitari da cuori colorati, creati con il cuore per un sentito e immenso GRAZIE.

Per ulteriori info

Antonella De Tomassi telefono 3355337889

https://www.facebook.com/groups/625967714803201/

https://www.facebook.com/IOCREOass.Artistica/

www.associazioneiocreo.it