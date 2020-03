Reggio Calabria, USB: “AVR lascia i lavoratori senza stipendio e senza mascherine”

Di seguito la nota diffusa dall’USB Reggio Calabria – Per affrontare l’emergenza Coronavirus, che ha “unificato” l’Italia in una grande Zona Rossa, il Governo ha adottato delle misure drastiche, chiedendo a tutti di fare il massimo sforzo per cercare di contrastare questo nemico invisibile.

Appare paradossale quindi che mentre si diffonde l’uso di mascherine o di altre protezioni delle vie respiratorie tra i comuni cittadini, sono proprio quei lavoratori che dovrebbero essere equipaggiati con questa tipologia di dispositivi di protezione a risultarne invece sprovvisti.

È questa la segnalazione che ci arriva dai lavoratori AVR che da venerdì non ricevono le mascherine protettive monouso che l’azienda normalmente fornisce.

In un momento così preoccupante per tutte e tutti chiediamo fortemente alle istituzioni di attenzionare la situazione che coinvolge questi lavoratori e le loro famiglie, gravati dal peso di diversi stipendi arretrati. Loro continuano a garantire i servizi ma il perdurare di questo stato di cose rischia di diventare insostenibile, con tutto quello che ne potrà conseguire.

USB Reggio Calabria