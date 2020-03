Falcomatà: “Ringrazio i miei concittadini e lavoratori Avr. Chiusura aeroporto gravissima” (VIDEO)

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, fa il punto della situazione in merito all’emergenza coronavirus, attraverso un post sul suo profilo Facebook.

E’ la terza clip che il primo cittadino propone da quando sono andate in vigore le misure restrittive per contrastare la propagazione del contagio.

“L’amministrazione – ha assicurato – sta lavorando con il governo per prepararci al ritorno alla normalità”.

Falcomatà ha manifestato sollievo per l’ultimo bollettino del Grande Ospedale Metropolitano che, per il momento, continua a parlare di un’emergenza non grave per la città.

Tuttavia, il Sindaco ha inteso sottolineare che molto spesso dietro il semplice numero dei contagiati ci sono anche persone. A loro ha voluto tributare un abbraccio virtuale, così come alle loro famiglie, chiamati ad affrontare una situazione da cui, però, si può uscire vincitori.

C’è soddisfazione per il grande senso di responsabilità che, al momento, i cittadini hanno mostrare considerato che la città ha il più alto numero di persone in quarantena in Calabria e sembra esserci grande rispetto delle norme del momento.

Ecco il video del Sindaco: