Falcomatà: “Non diffondete foto e messaggi falso che generano ansia”

EVITIAMO DI DIFFONDERE IL PANICO

Da questa mattina circola sui social e su wathsapp la foto in basso. Mi avete scritto in centinaia, giustamente preoccupati dal pericoloso assembramento di persone di fronte a quella che, secondo chi ha diffuso la foto, sarebbe l’ufficio postale di via Veneto.

Come vedete dalla foto in alto, invece, la nostra via Veneto è completamente diversa, ma soprattutto quella foto non è stata scattata a Reggio Calabria!

Vi prego: non diffondete foto e messaggi come questi che ingenerano solo ansia e preoccupazione. Sono giorni complicati, state facendo sforzi immani, evitiamo di trasmettere panico inutilmente perché siamo tutti sulla stessa barca.

Se il vostro “cugino scemo”, come direbbe Cattelan, vi invia foto come questa o vi inoltra audio catastrofisti in cui si dice che tutto andrà male, ignorateli perché fanno male a chi, magari in quegli stessi minuti, è riuscito per un attimo a distrarsi.

Molti di noi sono fragili, lo stiamo vedendo in questi minuti, facciamo le persone serie.

Forza Reggio, stiamo scrivendo la storia. Scriviamola da vincitori!