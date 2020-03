Coronavirus Reggio Calabria , Falcomatà: “State a casa, nessun afflusso straordinario in città, Asp sta controllando tutti”

Di seguito il post del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomata:

Si è da poco concluso in Prefettura il comitato ordine è sicurezza sulla situazione Corona Virus nella nostra città, vi aggiorno sulla situazione:

Non si è registrato un flusso in aumento rispetto agli altri giorni per ciò che riguarda gli arrivi sia in treno che in auto;

I reggini di ritorno, da quanto ci comunica l’Asp, sono stati tutti sottoposti ai controlli e messi in regime di quarantena obbligatoria;

Trenitalia ha fornito alla Prefettura gli elenchi dei passeggeri di oggi e degli ultimi 15 giorni al fine di avere dati più certi. Naturalmente non è sufficiente perché ci sono modalità di acquisto del biglietto che non consentono di conoscere l’identità di chi lo acquista;

Continuano, comunque, i controlli da parte della polizia municipale (per quelle che sono le competenze dell’amministrazione) sul rispetto dell’ordinanza.

‪Domattina ci sarà una nuova riunione del comitato riunito a livello nazionale in video conferenza.‬

Tutto questo, però, rischia di non bastare se non cambiamo le nostre abitudini ed evitiamo il più possibile i contatti che non siano strettamente necessari. E quindi dobbiamo fare una cosa semplice: stare a casa.

Questo momento lo supereremo presto e meglio solo se ne comprendiamo tutti la gravità. Spieghiamolo ai nostri figli e prendiamoci cura dei nostri anziani.

Buona serata.