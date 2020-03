Coronavirus Reggio Calabria, Falcomatà: ‘Lasciate stare Whatsapp, stoppate sul nascere lo sciacallaggio’ (VIDEO)

“Chiedo a tutti voi di stoppare sul nascere messaggi e audio che si diffondono su WhatsApp. Mettiamo fine a uno sciacallaggio mediatico che non aiuta, non favorisce l’informazione crea panico e paura fra tutti”.

Così il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha inteso catechizzare i cittadini rispetto alla grande disinformazione emersa nelle ultime ore, per effetto delle stupide catene che si diffondono attraverso le varie app di messaggistica.

L’invito è stato quello di affidarsi unicamente alle fonte ufficiali e/o attendibili, evitando di dare adito a notizie false la cui unica funzione è quella di creare panico.

Ha ricordato come il Comune abbia attivato la possibilità di fornire assistenza domiciliare nelle persone sole, anziane, disabili ed in quarantena.

Rispetto alla possibilità che il numero dedicato si faccia trovare occupato, ha sottolineato come questo indichi che il servizio sia molto richiesto.

A stretto giro di posta l’obiettivo è istituire una seconda linea che possa far fronte alle innumerevoli richieste.

“Non produciamoci – ha proseguito – in assalti ai supermercati. Non c’è rischio che i generi alimentari possano terminare’.

Giuseppe Falcomatà ha fatto il punto delle igienizzazioni e delle sanificazioni che hanno riguardato gli uffici pubblici ed anche le strade dl Comune.

Anche su questo punto il Sindaco ha invitato a non credere che catene WhatsApp che parlano di aeroplani in arrivo di notte per lanciare Amuchina dall’alto.

“Da ieri – ha proseguito – abbiamo sospeso il pagamento dei tributi per le famiglie e le imprese della nostra città. Un atto dovuto, nonostante questo si aggiunga alle difficoltà del nostro comune. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere dei ritardi nei pagamenti di alcuni servizi, proprio per questo è fondamentale che il governo prenda delle misure di carattere economico che possano andare a riequilibrare le casse dei comuni. Serve un’iniezione di liquidità nelle casse dei comuni e sostegno ai nostri commercianti. Nella città di Reggio Calabria i disastri dei provvedimenti doverosi si stanno sentendo. Un’economia già in difficoltà rischia di essere piegata definitivamente e noi non ce lo possiamo permettere”.

Ecco il video intero: