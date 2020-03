Coronavirus a Reggio Calabria, gli ultimi aggiornamenti sul contagiato, è pronto ad essere dimesso

Di seguito la comunicazione ufficiale:

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria comunica che le condizioni cliniche del paziente risultato ieri positivo al SARS-CoV-2 sono buone.

Il decorso del ricovero presso il reparto di Malattie Infettive in isolamento respiratorio è regolare e, in assenza di cambiamenti rilevanti, è prevista a breve la dimissione con prosecuzione domiciliare del periodo di quarantena.

Allo stato l’ospedale non ha registrato nuovi casi di positività al virus.

Per informazioni sono attivi il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria.

Eventuali aggiornamenti saranno forniti direttamente dall’ospedale.

Staff Direzione Generale