Sfruttare i poteri della mente: a Reggio Calabria il nuovo seminario nazionale sul Metodo Silva

Chi non ha mai pensato di utilizzare solo una parte delle capacità della propria mente? E in quanti sentono di poter dare molto di più sul lavoro e nella vita privata ma non sanno come fare? Per aiutare i tanti che desiderano migliorare le prestazioni della propria mente e migliorare la vita ritorna a Reggio Calabria, il 14 e 15 marzo prossimi, il seminario nazionale "Metodo Silva, Mindfulness e Meditazione Dinamica". Nella due giorni saranno trattati infatti diversi temi riguardanti il miglioramento e la crescita personale sotto tutti gli aspetti, da quello fisico a quello psichico. Nell'ambito del seminario saranno approfonditi diversi argomenti, tra cui: – Atteggiamento mentale sempre positivo – Riorganizzazione delle proprie credenze per rimodellare il proprio stile di vita – Consapevolezza costante di sé – Utilizzo consapevole della "Dimensione Alfa" – Rilassamento mentale e fisico – Utilizzo dei sogni per la risoluzione dei problemi – Scoperta di sé stessi per realizzare il sogno della propria vita – Miglioramento notevole dell' autostima e delle relazioni sociali – Miglioramento della memoria e della performance sportiva – Aumento della propria efficienza e miglioramento della gestione della propria vita a 360°, dal piano relazionale a quello finanziario. – Programmazione di comportamenti tramite parole e immagini – Tecniche consapevoli di creazione della realtà Chi partecipa al seminario sul Metodo Silva rivela che è un' esperienza che lascia il segno, poiché i partecipanti escono dal corso con una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità. Attraverso esercizi di meditazione, tecniche di immaginazione creativa, e con l'apprendimento dell'utilizzo consapevole di entrambi gli emisferi cerebrali (noi utilizziamo prevalentemente il sinistro, quello logico e razionale, lasciando poco spazio invece a quello destro, importantissimo perché intuitivo e creativo), si potrà gestire la propria vita nella direzione che ciascuno di noi sogna, sotto ogni punto di vista. A condizione, naturalmente, di applicare nella vita di tutti i giorni quanto imparato durante il seminario. Per la scelta della sede per la due giorni di formazione si è scelta nuovamente Reggio Calabria per continuare a diffondere questa conoscenza anche nel Sud Italia, e aiutare gli abitanti di queste regioni ad apprendere questo percorso per un vivere più intenzionale e sereno. Per maggiori informazioni consultare l'evento Facebook "Metodo Silva Mind Control (Mindfulness e Meditazione Dinamica), contattare il 3299429405, o visitare il sito internet www.metodosilva.it.