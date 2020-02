Reggio Calabria intitola una strada a Vittorio Bachelet

E’ in programma il prossimo sabato 15 febbraio alle ore 9, l’iniziativa pubblica in ricordo di Vittorio Bachelet. Per l’occasione l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, nell’ambito del più ampio e straordinario piano di aggiornamento della toponomastica cittadina, orientato al recupero della memoria di testimoni che hanno servito il bene comune, ha inteso intitolare una importante strada all’insigne giurista e politico assassinato quarant’anni fa, il 12 febbraio 1980, dalle Brigate Rosse.



La via è quella che si diparte dalla Chiesa di San Gaetano Catanoso ed arriva sin oltre l’Ufficio postale, adiacente il costruendo Palazzo di Giustizia ed il Cedir (già via del Gelsomino).

Nella ricorrenza del 40^ anniversario della tragica scomparsa di Vittorio Bachelet, l’Amministrazione intende ricordarlo attraverso un’iniziativa pubblica prevista per sabato 15 febbraio alle ore 9,00 presso la sala “Altiero Spinelli” del Cedir, a cui seguirà la cerimonia di inaugurazione della nuova via Vittorio Bachelet