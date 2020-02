Reggio Calabria – Il CIS promuove la tavola rotonda “Democrazia e potere in Occidente”

Mercoledì 5 febbraio 2020, alle ore 17:30, nella sala S. Giorgio al Corso della chiesa degli artisti di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la tavola rotonda di filosofia sul tema “Democrazia e potere in Occidente”. All’incontro moderato da Gianfranco Cordì, docente di filosofia, partecipano: Emilia Serranò, docente di filosofia, Giuseppe Verdirame, direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Studi Politici, Franco Iaria, dott. In scienze politiche e saggista.

La parola democratiacomparve la prima volta quando nel 1260 fu pubblicata la traduzione in latino del trattato “La politica di Aristotele”. Il concetto di democrazia fu ampiamente dibattuto durante l’Illuminismo. J. J. Rousseau nelle sue pubblicazioni sostenne che il potere che spetta al popolo è inalienabile e non rappresentabile. In Occidente, purtroppo, si affermano tendenze autoritarie e sono sempre in aumento gli individui che si sentono meno legati ai grandi valori della democrazia liberale.