Reggio Calabria – Focus sulla web reputation, il contrasto alle discriminazioni e l’uso consapevole dei social network

Si svolgerà sabato 8 Febbraio 2020, alle ore 9:30 presso l’aula magna dell’Istituto “A. Righi” di Reggio Calabria, il Focus sulla web reputation, il contrasto alle discriminazioni e l’uso consapevole dei social network.

Un momento di riflessione, questo, voluto dalla società cooperativa Cisme e del Corecom Calabria da sempre attenti alle esigenze dei giovani e per questo attivi nell’ambito scolastico con percorsi di conoscenza.

Grazie alla sensibilità dei dirigenti scolastici ecco che sono stati intrapresi percorsi di sensibilizzazione nella scuola superiore “A. Righi” e nell’Istituto tecnico tecnologico “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria con i laboratori “Media Education For All”, giunto alla seconda edizione e “ We are – web reputation e digital research” proprio per diffondere una cultura digitale tra i giovani e i loro genitori e per aiutarli a proteggersi e navigare in maniera responsabile.

La seconda edizione del laboratorio che si sta svolgendo con gli studenti del “A. Righi” nasce dall’esigenza emersa di approfondire un percorso avviato con il primo progetto Media Education For All. Durante i laboratori, previsti nel progetto M. E. F. A., è emersa l’esigenza di approfondire alcune tematiche, quali: la conoscenza della violenza basata sul genere, le competenze e uso consapevole dei social, i valori come il rispetto, la comunicazione, l’empatia, il pensiero critico. Il percorso utilizza una varietà di metodologie divertenti, esperienziali e interattive (discussioni di gruppo, giochi di ruolo, brainstorming, focus groups), scenari che consentono ai partecipanti di apprendere attraverso il „fare‟ e, allo stesso tempo, sviluppare una proprietà condivisa dei messaggi del programma. L’apprendimento avviene perché i giovani hanno la possibilità di collaborare tra loro e avere il controllo del processo di acquisizione. In tal modo acquisiscono sicurezza nello scambio di opinioni, approfondendo questioni rilevanti della loro vita quotidiana.

Il Focus, moderato dalla giornalista Paola Suraci, vuole essere, dunque, un momento di ulteriore confronto con gli studenti grazie agli interventi dei relatori: Giuseppe Rotta – presidente CO.RE.COM. Calabria; Maria Daniela Musarella – dirigente scolastico “Righi”; Maria Daniela Rossi – presidente CISMe; Stefania Polimeni – avvocato UDI; Laura Amodeo – Osservatorio regionale sulla violenza di genere; Maria Carmela D’Elia – docente dell’istituto “Panella-Vallauri”.