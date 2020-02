Matteo Salvini torna in Calabria

Torna in Calabria per ringraziare i suoi tanti elettori, che hanno votato Lega alle scorse regionali del 26 gennaio in Calabria.

Il leader Matteo Salvini sarà infatti presente giovedì 6 febbraio alle ore 18.30 al Teatro Odeon di Reggio Calabria per un evento di ringraziamento agli elettori e alle elettrici calabresi. Lo comunica la Lega Calabria.