La ‘ndrangheta nelle Marche, fermati 3 professionisti e un imprenditore di Reggio Calabria

I carabinieri del Ros, impegnati nell’operazione “Open Fiber”, stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto su input della Dda di Ancona, nelle province di Ancona, Perugia e Reggio Calabria, nei confronti di tre professionisti marchigiani e di un imprenditore calabrese per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio commessi con l’aggravante mafiosa. In corso decine di perquisizioni con l’impiego di oltre 100 militari.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nella conferenza stampa che si terrà in mattinata presso la procura di Ancona alla presenza del procuratore di Ancona e del vice comandante del Ros.