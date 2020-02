A Platì continui atti di vandalismo su progetti di riqualificazione urbana

Si ripetono, con cadenza ormai settimanale, atti di vandalismo e devastazione del campo di calcio a 5 e del realizzando parco urbano di località Arsanello, i cui lavori sono attualmente in corso.

Nella vasta area di proprietà comunale, la Commissione Straordinaria, che, dal 2018, regge il Comune e che a maggio terminerà il proprio mandato, ha in atto un progetto di riqualificazione che prevede la realizzazione di aree gioco per bambini, di ristoro e pic – nic, di parcheggi e di massiccia ripiantumazione, mediante l’impiego di importanti risorse provenienti da fonti di finanziamento del Ministero dell’Interno. Ignoti hanno rimosso alcuni pali appena collocati per la perimetrazione dell’area, divelto le panchine del campo da gioco, asportato le reti delle porte, tranciati i cavi dell’illuminazione, reciso in più parti il reticolato di chiusura del campo e danneggiate alcune finestre degli spogliatoi. Da ultimo, si è riscontrato un tentativo di allagamento dell’area prospicente il campo di calcio, probabilmente per ritardare i lavori di riqualificazione dell’area. La Commissione Straordinaria, che ha presentato denuncia per i predetti episodi, proseguirà senza sosta e con immutata determinazione nell’azione di recupero del sito. L’intento e l’auspicio della stessa Commissione è dare concreta attuazione ad un’opera pubblica destinata alla libera fruizione della collettività platiese che soffre di una cronica carenza di spazi aggregativi, con particolare riferimento a quelli destinati ai giovani e ai bambini. “Un sogno” da tempo coltivato da quella parte sana di Platì che rischia di “infrangersi” contro un muro di ignoranza, indifferenza e rassegnazione