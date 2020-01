Vinto in Calabria uno dei premi della Lotteria Italia

È stato vinto a Maida uno dei 180 premi di terza categoria da 20mila euro della Lotteria Italia estratti ieri, 6 gennaio. Il biglietto fortunato è il B 068086. È stato, invece, venduto a Torino il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. La serie e il numero del tagliando sono: O 005538. Il secondo premio della Lotteria Italia da 2.500.000 euro va al tagliando P 463112 venduto a Gonars, in provincia di Udine. Il terzo premio da 1,5 milioni di euro è stato vinto dal biglietto N 121940 venduto a Roma. Il quarto premio da 1 milione di euro va al tagliando P 370303 venduto a Erba, in provincia di Como, e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 500.000 euro va al tagliando C 127922 venduto a Lucca.