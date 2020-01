(VIDEO)Maria Antonietta Rositani: “Oggi incontrerò lo spavaldo Ciro Russo”

E’ di poche ore fa la diretta FB fatta da Maria Antonietta Rositani dal letto dell’ospedale Policlinico di Bari, dove è ancora ricoverata. La donna annuncia che oggi, durante l’incidente probatorio, incontrerà l’ex marito, Ciro Russo che ha tentato di ucciderla gettandole benzina sull’auto e dandole fuoco il 12 marzo scorso.

L’incidente probatorio farà quindi diventare la camera di ospedale di Maria Antonietta, un’aula di tribunale con gli avvocati di tutte le parti e la presenza di Ciro Russo, l’ex marito, che ha confermato la presenza.

“E’ un giorno molto importante perchè oggi come già sapete sarò sottoposta ad incidente probatorio ma sono molto tranquilla perchè dirò la verità. La persona che mi ha portato ad essere in questo letto di ospedale sarà presente. E’ una persona sana di testa e credo che sia felice di quello che ha fatto. E’ talmente fiero che oggi verrà qui pensando forse che mi spaventa. Con tutto il cuore spero di farcela stringendo forte forte il mio rosario. Sono pronta ad andare avanti”.

“Quest’uomo si è già presentato in Tribunale con una faccia da spavaldo. Quella stessa faccia che aveva quando mi picchiava a casa. Lui si sente nel giusto e oggi verrà qui con le sue gambe ed è fiero di ciò che ha fatto come se nulla fosse. La mia paura è che lui possa ripetere quel folle gesto. Chiederemo una pena forte, certa e sicura”.

“Ho cominciato la terapia del dolore e spero che faccia tanto effetto. Se c’è una cosa di cui ho paura è proprio del dolore. Spero di fare qualche passo per potermi vedere fuori da questo ospedale. Voglio tornare nella mia vera casa, dalla mia nonna, dai miei figli per ridargli stabilità ed equilibrio. Siamo tutti molto stanchi”.

“So di non essere sola perchè ci siete tutti voi. Reggio Calabria è tutto per me e io mi sento una reggina sfegatata. Non vedo l’ora di tornare nella mia città, vedere il lungomare il corso e anche le buche. Grazie a tutte quelle persone che mi stanno accanto nella quotidianità anche se non sono di Reggio. Tutte le persone che mi stanno vicino mi stanno dando una forza immensa. Ogni vostro un messaggio è per me un dono. Siete nel mio cuore, a presto”.