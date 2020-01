Un anno di FlixBus a Reggio Calabria

A un anno dall’arrivo a Reggio Calabria, FlixBus traccia un primo bilancio delle attività conseguite sul territorio, annunciando i traguardi raggiunti dal lancio delle prime connessioni con la città e delineando le principali tendenze che hanno caratterizzato gli spostamenti dei passeggeri reggini in questi dodici mesi.

Con l’occasione, la società fornisce una panoramica dei collegamenti attualmente disponibili con Villa San Giovanni, snodo cruciale per l’intera rete al Sud Italia, e la Piana di Gioia Tauro.

Reggio: passeggeri in crescita costante. Boom di prenotazioni per i centri universitari

Dall’approdo a Reggio Calabria, FlixBus ha assistito a un aumento costante nel numero dei passeggeri trasportati da e verso la città, in linea con il generale incremento registrato in Calabria nell’ultimo anno.

A questa crescita continua ha contribuito inevitabilmente l’estensione dei collegamenti in partenza da Reggio a 25 destinazioni in tutta Italia, tra cui importanti centri universitari come Roma, raggiungibile fino a tre volte al giorno con la possibilità di viaggiare di notte risparmiando tempo prezioso, Milano, Bologna, Torino, Firenze, Parma, Pisa e Siena.

E se si considera l’enorme popolarità del servizio FlixBus presso gli studenti universitari – soprattutto quelli fuorisede – non stupisce che l’afflusso più rilevante di passeggeri in partenza da Reggio si registri proprio sui collegamenti con Roma, Bologna e Milano, rispettivamente prima, seconda e terza destinazione nella classifica reggina.

Nell’ultimo trimestre, inoltre, si è riscontrato un incremento significativo delle prenotazioni sulle rotte tra Reggio Calabria e altre importanti città del Sud: quarta in classifica, infatti, è Bari, seguita al quinto posto da Napoli, a cui si aggiungono, tra le destinazioni direttamente collegate nel Mezzogiorno, mete di richiamo come Matera e Caserta e località turistiche come Policoro.

Villa San Giovanni è uno degli hub FlixBus più importanti al Sud Italia

Nodo di interscambio cruciale soprattutto per i collegamenti diretti con la Sicilia, Villa San Giovanni è diventata, col tempo, un hub vero e proprio per l’intera rete di FlixBus, che nel 2019 ha gradualmente potenziato i collegamenti con la località, connettendola con 70 destinazioni italiane e raddoppiando il proprio traffico passeggeri nel secondo semestre dell’anno.

Restano attivi i collegamenti con la Piana di Gioia Tauro: cinque città collegate

In linea con la missione di offrire un servizio capillare anche nelle aree maggiormente penalizzate dal gap infrastrutturale, FlixBus continua inoltre a operare collegamenti tra cinque comuni della Piana di Gioia Tauro e alcune delle maggiori città italiane: a bordo degli autobus verdi è possibile, ad esempio, arrivare senza cambi a Roma da Gioia Tauro, Palmi o Rosarno, o a Bologna da Taurianova e Polistena.

Biglietti acquistabili su tutti i canali di vendita FlixBus

Per garantire ai propri passeggeri tutti i comfort necessari al viaggio, FlixBus prevede la presenza, a bordo, di sedute reclinabili, Wi-Fi gratuito, prese di corrente e toilette.

Tutti i collegamenti in partenza da Reggio Calabria e provincia sono acquistabili sul sito www.flixbus.it, tramite l’app FlixBus gratuita e presso i rivenditori autorizzati sull’intero territorio nazionale.