Sottoscrizione protocollo di intesa ODCEC di Reggio Calabria e CSV dei Due Mari di Reggio Calabria

Sarà formalmente sottoscritto in data 30 gennaio 2020 un protocollo di intesa tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria e il Centro Servizi per il Volontariato dei Due Mari di Reggio Calabria.

Tra i punti di maggiore rilievo il protocollo prevede anche la promozione congiunta a livello territoriale di iniziative di informazione e formazione, attraverso corsi, seminari, conferenze, convegni, pubblicazioni aventi ad oggetto tematiche inerenti la Riforma del Terzo settore e i temi ad essa correlati; la collaborazione nell’individuazione delle procedure per l’esercizio dell’attività di autocontrollo, secondo quanto previsto a livello normativo e di best practice, da parte dei CSV nei confronti dei loro associati, anche per favorire, a livello territoriale, il coinvolgimento in tale attività di iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; la valorizzazione di esigenze ed esperienze locali anche al fine di formulare proposte e suggerimenti per la predisposizione a livello nazionale di “linee guida” di comportamento per gli organi sociali degli enti del Terzo settore.

Il protocollo prende le mosse dalle intese già sottoscritte a livello nazionale tra i rispettivi organismi di rappresentanza nazionale, CNDCEC e CSVnet è allo scopo di perseguire su scala nazionale obiettivi analoghi a quelli fissati a livello territoriale.

Il protocollo sarà sottoscritto dai presidente degli enti interessati, il dr. Stefano Maria Poeta per l’ODCEC di Reggio Calabria e il dr. Ignazio Giuseppe Bognoni per il CSV dei Due Mari, nel corso del seminario organizzato per il prossimo 30 gennaio 2020 dal titolo: Il Codice del Terzo Settore: il punto sulla riforma, passaggi e prossimi appuntamenti per gli ETS, attuale normativa fiscale degli enti non profit.

Tale seminario rappresenta il primo atto esecutivo del protocollo medesimo il cui coordinamento è demandato al Consigliere delegato al ramo dott. Diego Davide Ziino per l’ODCEC di Reggio Calabria e al direttore dott. Giuseppe Pericone per il CSV dei Due Mari.

All’interessante seminario relazionerà la dr. Monica Poletto, Dottore commercialista esperta di consulenza fiscale e societaria a enti non profit, coordinatrice del tavolo tecnico legislativo del Forum Nazionale del Terzo Settore.

Il seminario si terrà dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in Reggio Calabria, presso il Salone delle Conferenze Dipartimento DiGiES – Università Mediterranea alla via Tommaso Campanella n. 38/A.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati.

L’evento dà diritto a n. 3 crediti validi per la formazione professionale continua dei dottori commercialisti ed esperti contabili.