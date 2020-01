Sardine a Riace pronte a scendere in piazza con Mimmo Lucano, Salvini: ‘Mi raccomando, non mancate. Vogliono mezza Africa in Calabria’

E’ prevista per il prossimo 6 gennaio, in quel di Riace, una manifestazione delle Sardine. Il piccolo centro in paese di Reggio Calabria era noto per il modello d’accoglienza da Mimmo Lucano, fortemente criticato dal Ministro dell’Interno Salvini e poi smontato dalla Procura di Locri per presunte irregolarità.

Ad annunciare l’evento è stata la coordinatrice calabrese del movimento Jasmine Cristallo.

Le Sardine si schiereranno apertamente dalla parte di Mimmo Lucano.

L’evento previsto per il 6 gennaio è stato annunciato da Cristallo nell’ambito di un’intervista rilasciata a Micromega.

“Ci schieriamo, senza e senza ma, con il modello di Riace” ha aggiunto, chiarendo il punto di vista del movimento nato in Emilia Romagna in contrapposizione a populismi, sovranismi e a qualsiasi tipo di tono sopra le righe per la politica.

A riprendere la notizia, attraverso la propria pagina Facebook, è stato lo stesso Matteo Salvini.

Il leader della Lega ha commentato ironicamente l’appuntamento, invitando a non mancare.

“Mi raccomando – ha scritto – non mancate! P.s. Sono sempre i soliti, quelli che vorrebbero colonizzare la Calabria portando mezza Africa in Italia”.